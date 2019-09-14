Serkan Reçber, Kasımpaşa ile anlaştı

Kasımpaşa Kulübü, Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber ile anlaşmaya vardı.
Haber Global'in haberine göre; Serkan Reçber, Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber, TRT Spor'a geri döndükten sonra "Transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığım için ayrılma kararı aldım. Kimse bana git demedi" ifadelerini kullanmıştı.
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