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Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in tatil pozlarını görünce dayanamadı

27.04.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam final yapınca soluğu Bali'de alan Burcu Özberk tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Burcu Özberk'in cesur pozunu gören arkadaşı Serkay Tütüncü kendini tutamadı. Bir dönem adı aşk iddialarına karıştığı arkadaşına Tütüncü yorum yaptı.

Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in tatil pozlarını görünce dayanamadı

Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk yaz özlemi çekiyordu. Dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu hemen Bali'de aldı. Son zamanlarda Instagram'daki cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncu yeni pozlarını yayınladı.

Aşk Mantık İntikam finali sonrası Bali'ye giderek cesur pozlarını paylaşan Özberk yine derin yırtmaçlı tarzıyla hayranlarını mest etti.

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Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı. Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in pozuna Of nasıl özledim Bali'yi" deyince sosyal medya yıkıldı.

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İkilinin hayranları Tütüncü'ye "Sadece Bali mi? Ya Burcu?" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk
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