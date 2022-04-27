Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in tatil pozlarını görünce dayanamadı

Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk yaz özlemi çekiyordu. Dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu hemen Bali'de aldı. Son zamanlarda Instagram'daki cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncu yeni pozlarını yayınladı.

Aşk Mantık İntikam finali sonrası Bali'ye giderek cesur pozlarını paylaşan Özberk yine derin yırtmaçlı tarzıyla hayranlarını mest etti.

Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı. Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in pozuna Of nasıl özledim Bali'yi" deyince sosyal medya yıkıldı.

İkilinin hayranları Tütüncü'ye "Sadece Bali mi? Ya Burcu?" yorumları yaptı.

