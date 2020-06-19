Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Midyat, "Son olarak konuşuyorum. Bundan sonra konuşmayacağım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir süredir bir dedikoduya tutunarak, hakkımda bir linç kampanyası başlatıldı ve bunun kaynağı ise sadece bir dedikodu. Ben de diyorumki; Dostlarım gerçekler dedikodulardan çok daha iyidir. En azından geceleri rahat uyutur. O yüzden gerçeklere tutunalım.

Ben dedikodusal her şey için adli işlemlerin hepsini başlattım. Hakkımda belgesiz, görüntüsüz, sessiz hiçbir dayanağı olmayan, üretilen linç girişimli haberler için davamı bugün başlattım. İnşallah adalet benim için güzel sonuçlanır umuyorum.

"İNSANLAR KARŞIMA GERÇEKLE GELSİN"

Oyuncu Sermiyan Midyat, sözlerine şöyle devam etti:

Ben filmlerde dövmek hariç herhangi bir kadına şiddet uyguladığıma dair bir kanıt bir görüntü getirsinler önüme, ben de "20 yıllık kariyerimi boşa harcamışım" diyeyim. Ama lütfen, insanlar artık karşıma gerçekle gelsin. Söylentiyle dedikoduyla, -mışla, -mişle değil!