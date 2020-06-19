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Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen Sermiyan Midyat, Cihangir'de görüntülendi. Darp iddiaları hakkında konuşan Midyat, "Ben dedikodusal her şey için adli işlemlerin hepsini başlattım. Hakkımda belgesiz, görüntüsüz, sessiz hiçbir dayanağı olmayan, üretilen linç girişimli haberler için davamı bugün başlattım. Anneme televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes hakkımda 'hanzo' diyor" ifadelerini kullandı.

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Midyat, "Son olarak konuşuyorum. Bundan sonra konuşmayacağım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

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Uzun bir süredir bir dedikoduya tutunarak, hakkımda bir linç kampanyası başlatıldı ve bunun kaynağı ise sadece bir dedikodu. Ben de diyorumki; Dostlarım gerçekler dedikodulardan çok daha iyidir. En azından geceleri rahat uyutur. O yüzden gerçeklere tutunalım.

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Ben dedikodusal her şey için adli işlemlerin hepsini başlattım. Hakkımda belgesiz, görüntüsüz, sessiz hiçbir dayanağı olmayan, üretilen linç girişimli haberler için davamı bugün başlattım. İnşallah adalet benim için güzel sonuçlanır umuyorum.

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"İNSANLAR KARŞIMA GERÇEKLE GELSİN"

Oyuncu Sermiyan Midyat, sözlerine şöyle devam etti:

Ben filmlerde dövmek hariç herhangi bir kadına şiddet uyguladığıma dair bir kanıt bir görüntü getirsinler önüme, ben de "20 yıllık kariyerimi boşa harcamışım" diyeyim. Ama lütfen, insanlar artık karşıma gerçekle gelsin. Söylentiyle dedikoduyla, -mışla, -mişle değil!

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"GÖRDÜĞÜM MUAMELEYE BAKIN"

Benim şu çok ağrıma gidiyor, ben 'Hükümet Kadın' gibi iyi bir işe imza attım. Ben yaptım, Güney Doğu'da bir kadının yükselişini anlattım. Çocuk yaşta gelin olan, okula gönderilmeyen çocukların acıklı hikayesini soktum ben onun içine. Ben kadın konusunda bu kadar hassas olmama rağmen gördüğüm muameleye bakın.

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"HAKKIMDA HANZO DİYORLAR"

Annem bana her namazında dua ediyor, haber çıktıkça beni arıyor, üzülüyor. Valla televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes rahat rahat hakkımda, 'hanzo' diyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Ne kadar rahat bir dünya ya... Gördünüz mü kardeşim? Elinizde bir kanıt, bir belge var mı? Allah rızası için bana da bir gösterin şu belgeyi de beni de ikna edin.

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