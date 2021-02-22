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Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

22.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas, İstanbul'da toprağa verildi. Serpil Barlas'ın eşi Uğur Şahin kısa bir açıklama yaptı.

1980’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş’taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın cenaze töreni bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti.

Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı’nda defnedildi.

“SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDUK"

Eşinin bir süredir single hazırlığı içinde olduğunu söyleyen eşi Uğur Şahin, “Amerika’dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Single hazırlığı vardı. Ben de bir sürü şey hazırlıyordum. Alışveriş yaptım, geldim oturuyordu. İstirahat ediyordu, bir şeyler istedi, verdim. Ritim bozukluğunu ciddiye almıyorlar ama yoruluyordu" diye konuştu.

ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Barlas’ın annesi Aysel İpar’dan önce sahneye çıkmaya başladığını ifade eden Teyzesi Güngör Öner de, “Çok narin, çok hassas, kimseyi incitmez. Biraz içine kapanıktı hatta. 16 yaşında falan başladı bu işe. Çok disipliniydi. Annem vefat ettiği zaman, geldi. Tekrar gitmesi lazımdı Ankara’ya, ben de onunla beraber gitmiştim. Herkesin ona ne kadar saygı duyduğunu gördüm. 14 ay önce görüşmüştük en son. Hep telefonla görüşüyorduk. Ablam da onun gibi şarkıcı. Babamın da sesi güzeldi. Annesinden önce başladı Serpil şarkı söylemeye..." ifadelerini kullandı. (DHA)

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