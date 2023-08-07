Sert çıkışlarıyla meşhurdu! MasterChef All Star'da beklenmedik veda! "Kendim elenmiş gibi üzüldüm"

TV8'de yayınlanan sevilen yemek yarışması MasterChef'te bu sezon all star heyecanı yaşanıyor. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda elenen yarışmacı belli oldu. İzleyiciler tarafından oldukça sevilen fakat şef tabağında son ikiye kalan yarışmacılar herkesi duygulandırdı.

İlk etapta yaratıcılık yemeği yapan yarışmacılar, ikinci etapta Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Kızılcık Tarhanalı Levrek tabağını yaptılar.

KIYASIYA MÜCADELE

eleme heyecanının yaşandığı MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları olarak Eda, Tanya, Eray, Mert, Çağatay, Berker ve son olarak Esra seçilmişti. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Berker oldu.

Eda, Tanya ve Eray ilk etapta MasterChef All Star'ın beşinci haftasına kalmayı başararak yukarı çıktılar.

Son dörde kalan Esra, Çağatay, Berker ve Mert'tten ilk olarak Esra, ardından da Çağatay tabakları beğenilerek eleme potasından çıktılar.

BEKLENMEDİK VEDA

Son ikiye kalan Berker ve Mert arasından Mehmet Şef'in tabağını daha başarısız yapan Berker yarışmaya veda eden isim oldu.

Tabağında bazı eksiklikler olan Berker, MasterChef All Star'ın 4. elenen yarışmacısı oldu.

Kendi yarıştığı sezonda da şartları oldukça zorlayan ve yedeklerden gelen Berker, yine yarışmaya erken veda eden isimler arasında yer almıştı.



