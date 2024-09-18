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Sertab Erener'den hayranlarını üzecek açıklama! "32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.09.2024 01:31
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18 Eylül Salı akşamı İzmir’de gerçekleşecek olan konserinin organizasyon şirketinin konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Sertab Erener'den hayranlarını üzecek açıklama! "32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu"

Temmuz ayından beri süre gelen konser iptallerinin hiç birisinin kendisi ile alakalı olmadığınıda söyleyen Erener, sağlık problemleri dışında konser iptal etmediğinin altını çizdi.

HAYRANLARINI ÜZEN AÇIKLAMA

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Organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlamadığı için İzmir konserini iptal ede Sertab Erener hayranlarına açıklama yaparak üzgün olduğunu belirtti.

Erener'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Herkese merhaba, öncelikle bu açklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylülde İzmir'de, biletleri hala satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiç birisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizlerle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim."

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Sertab Erener
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