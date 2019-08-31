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Sertaç Güven: Fenerbahçe maçına hazırız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor, bütün mücadeleler tek tek bizim için önemli" dedi.

Sertaç Güven: Fenerbahçe maçına hazırız

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sertaç Güven, ligdeki bütün maçların bordo-mavili takım için önemli olduğunu belirterek, "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor. Bu konuda kulübümüz hazırlıklarına devam ediyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe karşılaşması da güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın" diye konuştu.

"YASA DIŞI BAHİSİN KESİNLİKLE ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Yasa dışı bahisin her türlü ülke ekonomisine zararı olduğunu dile getiren Sertaç Güven, "Kesinlikle engellenmesi lazım. Regülasyon bu konuda önlemleri alacaktır ama yasa dışı bahisle uğraşan kişilerin de bu konuda vazgeçiyor olmasından yanayım, kişilerin bunları kendilerinin engellemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİMİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Fikret Orman'a da başarılar dileyen Sertaç Güven, "Kulüpler Birliği'nin temel amacı kulüplerin birlik ve beraberliğini sağlamak. Bugüne kadar da bu anlamda bir çok adım atıldı. Bundan sonra da birlik beraberliğin devamı için yeni yönetime destek olacağız. Trabzonspor olarak yeni yönetime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sertaç Güven

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