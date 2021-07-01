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Sertaç Şanlı: Çok heyecanlıyım

01.07.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona’ya transfer olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

Anadolu Efes’te forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona’ya transfer oldu. İspanyol ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sertaç, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
VİDEO: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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