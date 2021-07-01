Sertaç Şanlı: Çok heyecanlıyım

Anadolu Efes’te forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona’ya transfer oldu. İspanyol ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sertaç, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

VİDEO: İHA

FOTOĞRAF: İHA

