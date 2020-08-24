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Sertifikalarını Başkan Çerçi’den aldılar

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Proje Döngüsü, Katılım Öncesi Mali Yardım ve Horizon 2020 eğitimini tamamlayan personellere sertifikalarını verdi.
Çalışmaları ile takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, personellerinin fon kaynaklarını tanıması ve proje yazma çalışmalarında yer alması için düzenlediği Proje Döngüsü, Katılım Öncesi Mali Yardım ve Horizon 2020 eğitimini tamamladı. Yaklaşık 1 hafta süren eğitimin son gününde sertifika töreni düzenlendi. Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz katıldı. Bu tür eğitimlerin önemine vurgu yapan Başkan Çerçi, eğitime katılan personelleri kutladı. Konuşmaların ardından personellere sertifikalarını veren Belediye Başkanı Çerçi, eğitimlerin devamının geleceğini söyledi. ProjUS Proje Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından Sistem Global Danışmanlık çözüm ortaklığıyla verilen eğitimlerde Hüseyin Sökmen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), İskender Cem Leblebici Katılım Öncesi Mali Yardım Programları (IPA), Tutku Özen tarafından da Horizon 2020 eğitimi verildi.

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