Servergazi Devlet Hastanesi korona virüs hastanesi oldu

Denizli’de, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında, Servergazi Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak hizmetine devam etmesi kararı verildi.

Denizli’de korona virüs mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Servergazi Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak hizmete devam etmesi kararı alınırken, hastanede korona virüs dışında acil başvurular, heyet poliklinikler ve sağlık kurulu gibi işlemlerin yapılacağı belirtildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk pandemi planına uygun olarak Servergazi Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak yoluna devam edeceğini belirterek; “Servergazi Devlet Hastanesi’nde ayaktan COVID dışı acil başvurular, heyet poliklinikleri ve sağlık kurulu gibi işlemler devam edecek. Yine hastaneye bağlı Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniğindeki hizmetler de herhangi bir aksama yaşanmayacak. Ayrıca Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri ve özel hastanelerde korona virüs için ayrılmış alanlar dışında vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. İlimizde korona virüsle mücadelede yürütülen çalışmalara hepimize büyük görevler düşüyor. Pandemi süresince sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın sağlığı için varını yoğunu ortaya koyarak çalışıyor. Bu hastalığı yenmek için hepimizin gayret göstermesi lazım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bu hastalığı yenmemize yardımcı olabilirsiniz. Sağlıklı günleri tekrar yakalamak için bu tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.

