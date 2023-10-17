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Servet Çetin: “Kasımpaşa maçını kazanmalıyız”

17.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçına ilişkin, “Kasımpaşa maçı çok önemli. Stres yapmadan normal futbolumuzu oynamalıyız. Analizimizi iyi yaptık. Rakibin eksiklerini ve artılarını oyuncu arkadaşlarımıza anlatacağız. Kazanmamız gereken bir maç” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. İlk olarak ligde geride kalan 8 haftayı değerlendiren Çetin, "Daha fazla puan alabilirdik. Talihsiz maçlar oynadık. Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanabilirdik. O maçlardan galip gelseydik daha farklı yerlerde olurduk. Futbol bu, bazen sahada her şeyi tam olarak yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazen de eksik yapıyorsunuz, bu sefer sonucu alıyorsunuz. Futbol da böyle şeyler oluyor. Sonuç olarak 10 puandayız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puanları toplamayı hedefliyoruz. Onu da başaracak kaliteye sahibiz. Doğru yapmaya devam ederek sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah doğruları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Çetin, Abdulkadir Parmak ve Gerson Rodrigues’in sakatlıklarının geçtiğini belirterek oyuncuların maç eksiğini kapatmak için çalıştığını kaydetti.

“KASIMPAŞA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ”

Milli maç arasından sonra hafta sonu sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Çetin şunları söyledi:
"İç sahada henüz kazanamadık. Oyuncularımla da konuşuyoruz. Bu bizde bir stres oluşturmamalı. İçeride iyi oynadığımız, berabere kaldığımız maçlar var. Oynadığımız bütün maçlarda bizi ezen bir takım olmadı işin açıkçası. Bu bizim için önemli. Kaybettiğimiz maçlar var ama bu maçları biz de kazanabilirdik. Maalesef bazen futbol şansı da yanınızda olmuyor. Bazen çok gol kaçırıyorsunuz, atamıyorsunuz, bazen rakip bir kere geliyor ve atıyor. Öyle şeyler yaşadık ama genel anlamda memnunuz. Kadromuz tam oturduğu zaman ben çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kasımpaşa maçı çok önemli. Stres yapmadan normal futbolumuzu oynamalıyız. Analizimizi iyi yaptık. Rakibin eksiklerini ve artılarını oyuncu arkadaşlarımıza anlatacağız. Kazanmamız gereken bir maç ama sahada çıkıp oynamazsanız, performans sergilemezseniz maalesef hiçbir maç kolay değil. Oyuncu arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Güven, moral ve motivasyon anlamında içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

“MİLLİ TAKIMDA ÇOK KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR”

Çetin, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmasının da mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bireysel anlamda çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuncu havuzumuz çok geniş. Bir tek coşkumuz yoktu, son iki maçta o coşkuyu da gördük. Sonuçlar da otomatik geldi. Almanya’ya gitmemiz çok önemli. Orada ev sahibi gibi olacağız" dedi.

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