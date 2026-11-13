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Ümit Milli Takım'a Çekya engeli! Rövanş öncesi avantajı kaptırdı

Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında Çekya'yı konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada milliler, rakibinin tek golüne engel olamadı.

Ümit Milli Takım'a Çekya engeli! Rövanş öncesi avantajı kaptırdı
Burak Kavuncu

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda sahaya çıkan Ümit Milli Takım, Rize'deki mücadelede istediği sonucu alamadı. Ay-yıldızlı ekibin tur umutları rövanş karşılaşmasına kaldı.

ÇEKYA, RİZE'DE TEK GOLLE KAZANDI

Ümit Milli Takım a Çekya engeli! Rövanş öncesi avantajı kaptırdı 1

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında sahneye çıkan Kacor, Çekya'yı öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde Ümit Milli Takım'ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

RÖVANŞ 17 KASIM'DA ÇEKYA'DA

Ümit Milli Takım a Çekya engeli! Rövanş öncesi avantajı kaptırdı 2

İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası yolunda tur şansını rövanşa bıraktı. Egemen Korkmaz'ın öğrencileri, 17 Kasım'da Çekya deplasmanında oynanacak mücadelede turu geçebilmek için sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çekya Türkiye
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