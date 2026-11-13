Ümit Milli Takım'a Çekya engeli! Rövanş öncesi avantajı kaptırdı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda sahaya çıkan Ümit Milli Takım, Rize'deki mücadelede istediği sonucu alamadı. Ay-yıldızlı ekibin tur umutları rövanş karşılaşmasına kaldı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında sahneye çıkan Kacor, Çekya'yı öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde Ümit Milli Takım'ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası yolunda tur şansını rövanşa bıraktı. Egemen Korkmaz'ın öğrencileri, 17 Kasım'da Çekya deplasmanında oynanacak mücadelede turu geçebilmek için sahaya çıkacak.
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