Servet Yardımcı: Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil

Koronavirüs sebebiyle birçok ligin ertelenme kararı sonrası gözler Süper Lig'e çevrilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuyla ilgili olarak konuştu ve "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

