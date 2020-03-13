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Servet Yardımcı: Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

Servet Yardımcı: Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil

Koronavirüs sebebiyle birçok ligin ertelenme kararı sonrası gözler Süper Lig'e çevrilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuyla ilgili olarak konuştu ve "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanki Cimbom a yaramadı bu iş :))
maçlar ertelenmeli
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