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Servis araçları dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci ve personel servisi araçları, Uluslararası Fuar Merkezi alanında dezenfekte ediliyor.Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci ve personel servisi araçları, Uluslararası Fuar Merkezi alanında dezenfekte ediliyor.
Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesince dezenfekte ediliyor.
Korona virüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşlarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından kullanılan okul servis araçları, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli servis araçları ile fabrikalara işçi taşıyan servis araçlarını dezenfeksiyon ediyor. Böylelikle servis araçlarında buluşma riski minimuma indiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor.

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