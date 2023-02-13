Servis minibüsü saman yüklü kamyonetle çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi Denizli Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine doğru seyir halinde olan T.A. idaresindeki saman yüklü 20 F 8506 plakalı kamyonet, yine aynı yönde ilerleyen M.A. kontrolündeki işçi taşıyan 20 SK 442 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla servis minibüsündeki yaralanan 10 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri tamamen kapattığı trafik akışını bir süre sonra tek şerit olarak sağladı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

