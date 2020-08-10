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Servisçilerden, İzmir Büyükşehir Belediyesine "S Plaka" tepkisi

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Belediyenin "S Plaka" için ihaleye çıkacağını ileri süren çok sayıda servis şoförü, araçlarıyla eylem yaptı - İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı: - "Bu pandemi sürecinde araç fazlalığı var. Biz ihaleye hayır diyoruz. Bize hiç görüş sorulmadı"

İZMİR (AA) - İzmir'de servisçiler belediyenin "S Plaka için ihaleye çıkacağını" iddia ederek araçlarıyla eylem yaptı.

Kentte faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tünelleri girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı.

Korna çalarak protesto eylemi yapan şoförler polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı.

Yaklaşık 75 servis şoförü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

- "Bize hiç görüş sorulmadı"

İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, belediye önünde gazetecilere, S Plaka ihalesi yapılacağı yönündeki duyumlar üzerine esnafın protesto eylemi düzenlediğini söyledi.

Bostancı, "Bu pandemi sürecinde araç fazlalığı var. Okullar açılacak mı belli değil.12 Mart'tan beri işsiziz. Sayı artırımı ancak ihtiyaç varsa olur. İhaleyle ilgili neyin ne olduğu da belli değil. Bununla ilgili meslek odasıyla konuşulması lazım. Tunç Soyer konuya el koyacak. Sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Biz ihaleye hayır diyoruz. Bize hiç görüş sorulmadı." diye konuştu.

- "Aracımı yakacağım"

Eylem yapan servisçilerden Deniz İbiş, pandemi nedeniyle yaklaşık 6 aydır kontak açmadıklarını söyledi.

Kentte yüzlerce servis şoförünün iş için beklediğini belirten İbiş, şunları kaydetti:

"Belediye birkaç şirkete rant sağlamak için plaka dağıtıyor. Belediyenin yüzlerce S plaka vereceği iddia ediliyor. Belediye başkanımızın bizim sesimizi duyacağını biliyoruz. Buraya uyarı amacıyla geldik. Yavaşça dağılacağız. Ancak kararda ısrarcı olurlarsa kendi aracımla buraya gelip, 'Bu işi yapamıyorum.' deyip aracımı yakacağım."

Belediye önünde slogan atan şoförler, polisin de uyarısıyla dağıldı.

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