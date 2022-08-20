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  4. Sesi Görenler Ligi'ndeki başkent derbisi berabere bitti

Sesi Görenler Ligi'ndeki başkent derbisi berabere bitti

20.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü: 1 - Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü: 1 - Karşılaşmada başarılı futbol, önemli gol pozisyonları ve ilginç diyaloglar dikkati çekti

Türkiye Sesi Görenler (B1 Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Ahlatlıbel Tesisi'nde oynanan karşılaşmada Çankaya Belediyesinin golünü Sait Göktan Yüce atarken, Yenimahalle Belediyesi Emrah Öcal ile fileleri havalandırdı.

Görme engelli sporcuların mücadele ettiği ve 1-1 eşitlikle biten karşılaşmada ilginç diyaloglar yaşandı.

Maçı göz bantsız oynayan kaleci, kale arkasındaki takım görevlisi ve teknik direktörlerin sesle yönlendirdikleri futbolculara, "Görmüyor musun?'' şeklindeki seslenişleri, futbolcuların ''Evet görmüyorum'' cevabını vermesi, ''Görenler ne hatalar yapıyor, iyisin, devam et.'' gibi esprili motivasyon konuşmaları, izleyenleri tebessüm ettirdi.

Bir futbolcunun rakibinin sert hareketi sonrası hakeme, ''Ayağıma vurdu hocam'' diye bağırınca rakip oyuncunun ''Görmeden oldu'' demesi üzerine faule maruz kalan oyuncunun aynı pozisyon sonrası hakeme, ''Biz görmüyoruz hadi sen de mi görmüyorsun?" diyaloğu da maça damga vurdu.

Oyuncu değişikliklerinde rakip futbolcuların yaptığı "göz bandını" kontrol eden hakemlerin, maç içinde de konuşarak oyunculara yardımcı olması da dikkati çekti.

- Kendi golünü göremeyecek ama mutlu olacak

Topa "hissederek vurduğunu" dile getiren Çankaya Belediyesi'nden Semih Deniz'in güzel şutunda topu kaleci İslam Kaya'nın son anda kontrol ettiği pozisyonu, "Sesi Duyanlar" futbolunu ilk kez izleyen bir seyirci, "Düşünsene 90'a girip gol olsa göremeyecek. Göremeyecek ama sevinecek, mutlu olacak." yorumu ise dikkati çeken diyaloglar arasında yer aldı.

Semih Deniz, "Gol olsa nasıl anlayacaktın, sevinecektin?" sorusunu, "Arkadaşlara soruyoruz ama şaka yapıyorlardır diye inanamıyoruz. Ancak hakemin düdüğünü duyunca inanıyoruz, seviniyoruz." sözleriyle cevapladı.

Fair-play çerçevesinde geçen ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşmanın ardından rakipler, sarılarak ve espriler yaparak dostça sahadan ayrıldı.

- Spiker Ercan'ın maç anlatımı

Çankaya Belediyesi'nden Ercan Bayrakçı, karşılaşmanın ardından kendi seçtiği futbolcuların oynadığını hayal ettiği maçın spikerliğini yaptı.

Anadolu Ajansı kamerasına heyecanla hayal ettiği maçı anlatan golcü Ercan Bayraktar, Almanya'da da Herta Berlin formasını giydiğini söyledi.

Sesi Görenler Ligi'nde 7 gole imza atan Ercan, Alman Ligi'nde de 7 kez gol sevinci yaşadığını dile getirdi.

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