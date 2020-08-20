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SESOB Başkanı Güler: “Korona esnafın işini 4’te 1 oranında düşürdü”

SAMSUN HABERLERİ  | 20.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, korona virüsü sürecinde Samsun esnafının işlerinin eskiye oranla 4’te 1 oranında düştüğünü söyledi.Korona virüsünün etkisi ekonomik anlamda da devam ediyor.

SESOB Başkanı Güler: “Korona esnafın işini 4’te 1 oranında düşürdü”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, korona virüsü sürecinde Samsun esnafının işlerinin eskiye oranla 4’te 1 oranında düştüğünü söyledi.
Korona virüsünün etkisi ekonomik anlamda da devam ediyor. Birçok sektör ve esnaf pandemiden olumsuz etkilenirken, vatandaşlar acil olmayan ihtiyaçlarını ertelemeye başladı. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafın işlerinin pandemi öncesine göre 4’te 1 oranında azaldığını ifade ederek açıklamalarda bulundu.

“Korona esnafın işini 4’te 1 oranında düşürdü”
Samsun esnafının zor durumda olduğuna değinen Hacı Eyüb Güler, “Korona virüsü sürecinde Samsun esnafı oldukça kötü etkilendi. Esnaf dükkanlarını açsa bile eskisi kadar iş yapamıyor. Vatandaşlar temkinli davranıyor ve dükkanlara gelmiyor. Esnafın işleri eskiye oranla 4’te 1’e düştü. Esnaf ödeme güçlüğü çekiyor. Pandemiden en çok kahveci sektörü, çay ocakları ve lokantalar etkilendi. Kahveci sektörü neredeyse bitme noktasına geldi. İnsanlar dışarıya çıkmaya ve toplu yerlere çıkmaya korkuyorlar” dedi.
Esnafların ayakta durabilmesi için bazı adımların atılması gerektiğini savunan Güler, şunları söyledi:
“Samsun esnafı şu anda SGK, vergi, kira ve diğer giderleri ödeyemez durumda. Devletimizden esnafımıza daha çok destek vermesini istiyoruz. Ticaret oldukça azaldı. Esnafın ayakta durabilmesi için birkaç yıl vadeli faizsiz kredi istiyoruz. Bunun yanı sıra daha önceden verilen kredilerin yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz. Çalışan işçileri çıkarmama yasağı devam ediyor. İşçilerin sigortalarının devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Kira yardımı da talep ediyoruz. Ayrıca kredi talep eden birçok esnafın pandemi sürecinde sicili bozuldu. Esnafımızın rahat nefes alması için sicil affının da gelmesini istiyoruz.”

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