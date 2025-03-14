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Sessiz dünyalara sanat dokunuşu… İşitme engelli öğrencilerin başarısı: "Sınırsız hayal güçlerini yansıtıyorlar"

14.03.2025 10:14
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İzmir'in Kınık ilçesinde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Heval Belgen, işitme engelli öğrencileriyle sanatı buluşturarak onların dünyasını renklendiriyor. 5 yıldır Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim veren Belgen, öğrencilerine çeşitli resim tekniklerini öğreterek hayal güçlerini tuvale aktarmalarına yardımcı oluyor. Yağlı boya, akrilik, karakalem ve tuval gibi farklı yöntemlerle yaratılan eserler, açılan sergilerde sanatseverlerle buluşuyor.

Sessiz dünyalara sanat dokunuşu… İşitme engelli öğrencilerin başarısı: "Sınırsız hayal güçlerini yansıtıyorlar"

Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 5 yıldır Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Heval Belgen, işitme engelli öğrencilerinin hayal gücünü sanatla buluşturarak onlara yeni bir ifade alanı yaratıyor.

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Atölyede, yağlı boya, akrilik, karakalem ve tuval gibi çeşitli tekniklerle yapılan çalışmalar, öğrencilerin özgün eserler ortaya koymasını sağlıyor.

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Üretilen eserler, Türkiye'nin farklı illerinde açılan sergilerde sanatseverlere ulaşıyor.

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Heval Öğretmen, böylece öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmelerini hem de zihinsel ve duygusal açıdan rahatlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

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"YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYORUM"

Yaptıkları çalışmaların, Ankara, İzmir, Bergama ve Kınık'taki çeşitli organizasyonlarda izleyiciyle buluştuğunu söyleyen Belgen, "Her sergi öğrencilerimin emeğinin karşılığını gördüğü ve onları çok mutlu eden bir şenliğe dönüştü. Resme yeteneği olan öğrencilerimi yakından gözleyip üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlamaya çalışıyorum" dedi.

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"SANAT BİZİM ORTAK DİLİMİZ OLDU"

Öğrencilerinin hepsinin işitme engelli bireyler olduğunu söyleyen Belgen, "Okulumuzda ilk göreve başladığımda elbette ‘Acaba anlaşabilecek miyiz?' gibi kaygılarım oldu. Ama öğrencilerim daha ilk günden benimle iletişime geçti. Bana hemen kendi dillerini öğretmeye başladılar. Dersimin yapısı gereği birbirimizi anlamamız sandığımdan kolay oldu. Aslında sanat bizim ortak dilimiz oldu diyebilirim. Şimdi ise işaret diline daha hakim bir şekilde iletişimimizi sağlıyorum" dedi.

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"TEKNOLOJİDEN DE FAYDALANIYORUZ"

Öğrencilerinin hepsinin genel olarak resim yapmayı çok sevdiklerini gözlemlediğinden bahseden Heval Öğretmen, "Rahatça resim yapmalarını sağlayan bir atölyemizin olması çok iyi. Teknolojiden de faydalanıyoruz. Ünlü ressamların resimlerini inceliyoruz. Malzeme kullanımlarını öğrendikten sonra sınırsız hayal güçlerini çalışmalarına yansıtmaya başlayabiliyorlar" dedi.

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"ATÖLYEYE SEVEREK GELDİKLERİNİ GÖRMEK HARİKA BİR DUYGU"

Her öğrencisinin çok özel olduğuna değinen Belgen, öğrencilerin okulda sanatsal yönlerini de geliştirmeleri için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Belgen, "Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini aktarmalarında sanatsal üretimin çok büyük faydası var. Sanatın kazandırdığı özgüven sayesinde, diğer derslerde ve sosyal hayatta daha da etkili bireyler oluyorlar. Resimlerini yaparken aldıkları keyif benim için en büyük hediye. Sonuç elbette önemli ama, süreçte harcadıkları emeğin çok değerli olduğunu fark etmeleri harika bir şey. Atölyeye severek gelmeleri, resim yaparken mutlu olduklarını görmek harika bir duygu" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özel Eğitim Öğretmenliği Resim sanat
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