MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sessiz sedasız boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz...

Sessiz sedasız boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür ile tanınan ve son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Rüştü Onur Atilla Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıklamıştı. Boşanmadan hemen sonra Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz geldi. Rüştü Onur Atilla ve Nez'in pozları sosyal medyayı salladı.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz...

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla özel hayatıyla gündemde. Sinem Ayyıldız ile 2014'te nikâh masasına oturan Atilla sessiz sedasız boşandı.

Ünlü oyuncu, ayrılık haberini "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" diyerek duyurmuştu.

gfhfjh

Açıklamadan kısa süre sonra Rüştü Onur Atilla ve şarkıcı Nez'in sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.

Beyaz bikinisiyle plajda! Bir bakan bir daha baktı Beyaz bikinisiyle plajda! Bir bakan bir daha baktı

Nez yeni aşkını paylaşarak "İyi ki" yazdı ve kalp emojisini de eksik etmedi.

kk

Rüştü Onur Atilla da Nez ile sarıldığı bir kareyi sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

ouoıupıopşı


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"
Teknesinden atlarken neredeyse boynunu kırıyordu! Hemen hastaneye kaldırıldıTeknesinden atlarken neredeyse boynunu kırıyordu! Hemen hastaneye kaldırıldı
İkizlerinin yüzünü gösterdi! 'Çirkin' yorumunu görünce...İkizlerinin yüzünü gösterdi! 'Çirkin' yorumunu görünce...
Anahtar Kelimeler:
Rüştü Onur Atilla
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki yangında son durum!

İzmir'deki yangında son durum!

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

İkinci elde '6+6' freni! Satışlarda "yüzde 20" detayı: "Tam zamanı" diyerek duyurdu! Fiyatlar...

İkinci elde '6+6' freni! Satışlarda "yüzde 20" detayı: "Tam zamanı" diyerek duyurdu! Fiyatlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.