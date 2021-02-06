Sette talihsiz kaza! Jennifer Lawrence’ı cam parçaları yaraladı

ABD’li Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, başrollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı Don't Look Up filminin çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Çekimler için Boston’da sette bulunan 30 yaşındaki oyuncunun yüzüne cam patladı. Bir dublörün yer alacağı patlama sahnesi öncesi yaşanan olayda, cam kırıkları Lawrence’ın yüzünü yaraladı.



Ünlü oyuncunun gözünün yakınlarına isabet eden parçalardan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Lawrence’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, önlem olarak cuma günü sete ara verildiği aktarıldı.

Çekimlerine devam edilen ve Netflix’te yayınlanması beklenen filmin kadrosunda DiCaprio ve Lawrence’ın yanı sıra Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet ve Matthew Perry gibi ünlü isimler de yer alıyor.

