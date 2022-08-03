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Seul Drama Ödülleri'nde Türk oyuncular aday oldu

03.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seul Drama Ödülleri'nde 9 ülkeden 225 drama dizisinin başvurduğu ödüllere Aziz dizisindeki rolüyle Murat Yıldırım, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Burcu Biricik (Camdaki Kız) ile Ebru Şahin (Destan) aday oldu.

Seul Drama Ödülleri'nde Türk oyuncular aday oldu

Seul Drama Ödülleri'nde 2022'nin adayları belli oldu. 39 ülkeden 225 drama dizisinin başvurduğu ödüllere 11 ülkeden 24 dizi aday olurken 30 isim de bireysel adaylık kazandı. Türk dizileri de bir kez daha adaylar arasında kendisini gösterdi.

En İyi Drama kategorisinde Destan (ATV), Aziz (Show TV) ve Mahkum (FOX) dizileri aday oldu. En İyi Yönetmen kategorisindeki adayların arasında Camdaki Kız'ın 2. sezonuyla Nadim Güç de bulunuyor. En İyi Senarist kategorisinde ise Türkiye'den Eda Tezcan (Aziz) ve Uğraş Güneş (Mahkum) adaylık kazandı.

Ayrıca En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Aziz dizisindeki rolüyle Murat Yıldırım, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Burcu Biricik (Camdaki Kız) ile Ebru Şahin (Destan) yer aldı.

Seul Drama Ödülleri'nde ödüller 22 Eylül'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Töreni KBS 2 yayınlayacak.

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