SEVDER’den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttu.

SEVDER Başkanı Seviç Kadak, ‘’İdlib şehitlerine ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşması için Mevlid-i Şerif okuttuk. Eskişehir’li hayırsever dostlarımızın katkılarıyla, İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ettiğimiz ‘Mevlid-i Şerif’imizi Allah kabul etsin. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun’’ dedi.

Mevlidin ardından bütün katılımcılar şehitler için dualar etti.

