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SEVDER’den İdlib ve tüm şehitlere Mevlid-i Şerif

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttu.SEVDER Başkanı Seviç Kadak, ‘’İdlib şehitlerine ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşması için Mevlid-i Şerif okuttuk.

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) İdlib başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okuttu.
SEVDER Başkanı Seviç Kadak, ‘’İdlib şehitlerine ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşması için Mevlid-i Şerif okuttuk. Eskişehir’li hayırsever dostlarımızın katkılarıyla, İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ettiğimiz ‘Mevlid-i Şerif’imizi Allah kabul etsin. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun’’ dedi.
Mevlidin ardından bütün katılımcılar şehitler için dualar etti.

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