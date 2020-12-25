Sevenleri yasta! Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Belaruslu forvet Maxim Tsigalko 37 yaşında hayatını kaybetti. Tsigalko'nun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Championship Manager 01/02 oyununun efsanesi haline gelen Tsigalko, gerçek hayatta çok başarılı bir kariyere sahip olamadı ancak oyunda en iyi isimlerden biriydi.

MAXIM TSIGALKO KİMDİR?

27 Mayıs 1983 yılında Belarus'ta Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, futbola Dinamo Minsk altyapısında başladı. Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını da terleten Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbolu bıraktı.

