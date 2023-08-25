Sevenlerinden dua istemişti! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak hastane odasından paylaşım yaptı

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalarımıza kazınan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle sık sık konuşuluyor. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özbudak geçtiğimiz gün yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Bacağındaki bir problem yüzünden acil ameliyata alınacağını söyleyen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

''Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.''

"GÜÇLÜ OL"

Son olarak ameliyattan çıktığını ve operasyonun iyi geçtiğini duyuran Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Güçlü ol Tuçi" mesajıyla hastane yatağından fotoğraf paylaştı.

