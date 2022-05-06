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Sevenlerini yıkan haber! İlhan Palut bile şaştı kaldı! Nejc Skubic...

06.05.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlhan Palut ile harika bir sezon geçiren Konyaspor'da kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. İlhan Palut da dahil 6 yıldır Konyaspor'daki her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Nejc Skubic, 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Sevenlerini yıkan haber! İlhan Palut bile şaştı kaldı! Nejc Skubic...
Nejc Skubic

Nejc Skubic

SLV Slovenya
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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İlhan Palut ile 2021-22 sezonuna damga vuran Konyaspor'da gece yarısı sürpriz bir gelişme yaşandı. İlhan Palut önderliğinde Süper Lig ikinciliği için Fenerbahçe ile kapışan Konyaspor, Nejc Skubic'den gelen haberle yıkıldı.

İLHAN PALUT VE KONYASPOR'U ŞAŞIRTAN KARAR

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İlhan Palut da dahil 6 yıldır Konyaspor'da görev yapan tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi haline gelen Nejc Skubic, 32 yaşında yeşil sahalara veda etme kararı aldı. İlhan Palut ve camiayı şok eden bu kararın detayları da ortaya çıktı.

SKUBIC'İN EMEKLİLİK KARARININ SEBEBİ...

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Tecrübeli futbolcunun oğlunun eğitim hayatı ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığı belirtildi. Oğlunun eğitimini Slovenya'da almak istemesi oyuncuyu bu karara iterken, Konyaspor'un Skubic'e unutulmaz bir veda yapmaya hazırlandığı belirtildi. Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, birçok takımdan teklif almasına rağmen emeklilik kararından dönmedi. Taraftarların da sevgilisi haline gelen, kulübün sembol isimlerinden Nejc Skubic, 2016 yılından beri Konyaspor forması giyiyordu.

NEJC SKUBİC'İN KONYASPOR KARNESİ

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2015-16 sezonunun ara transfer döneminde Domzale'den sadece 100 bin euro karşılığında transfer edilen Nejc Skubic, Konyaspor forması altında çıktığı toplam 252 maçta 19 gol, 30 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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