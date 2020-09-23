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  4. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ünlü anne ve babanın kızı olarak dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Doğumuyla birlikte magazin haberlerinin konusu haline gelen Zehra Çilingiroğlu’nun attığı her adım yakından takip ediliyor. Son günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrıldıkları konuşulan Zehra Çilingiroğlu hakkında araştırmalar çoğaldı. Peki Zehra Çilingiroğlu kimdir? İşte Zehra Çilingiroğlu hakkında merak edilenler...

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu uzun yıllar boyunca magazin gündeminden uzak durmayı seçmişti. Hakkında yapılan haberlere hiçbir zaman açıklama yapmayan Zehra Çilingiroğlu’na dair araştırmalar derinleştirildi. Başta Hülya Avşar’ı yakından takip edenler olmak üzere pek çok kişi Zehra Çilingiroğlu’nun yaşamını merak etmeye başladı.

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Sosyal medya üzerinden araştırmalarını yapanlar ise Zehra Çilingiroğlu’nun Instagram hesabını bulmaya çalıştı. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu neden ayrıldı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

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Uzun yıllardır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun adının son günlerde şiddet olaylarına karışması üzerine ikilinin ayrıldıkları iddia edildi. Ayrılık haberlerine karşı sessizliğini koruyan Zehra Çilingir magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

zehra çilingiroğlu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu 15 Ocak 1998 yılında doğdu. Zehra Çilingiroğlu yaş olarak şu an 22 yaşındadır. Zehra Çilingiroğlu burcu ise Oğlak’tır. Zehra Çilingiroğlu baba tarafından Trabzon Sürmeneli, anne tarafından ise Ardahanlı’dır. Zehra Çilingiroğlu’nun boy kilo olarak 1.65 metre ve 62 kilodur.

iç mimar

Üniversite eğitimi için Amerika’ya giden Zehra Çilingiroğlu Londra Westminster Üniversitesi’nde öğrenimini tamamladı. Londra’da üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen Zehra Çilingiroğlu burada mimarlık okumaya başladı. Zehra Çilingiroğlu 'zehracilingirogluinterior' isimli Instagram hesabı üzerinden tasarımlarını paylaşmayı sürdüyor.

zehra çilingiroğlu sevgilisi

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Zehra Çilingiroğlu bir süredir iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu aşk yaşıyor. Magazin kulislerinde ise sosyetenin ünlü simalarından Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Zehra Çilingiroğlu’nun sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayırdıkları konuşuluyor.

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