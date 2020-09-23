Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu uzun yıllar boyunca magazin gündeminden uzak durmayı seçmişti. Hakkında yapılan haberlere hiçbir zaman açıklama yapmayan Zehra Çilingiroğlu’na dair araştırmalar derinleştirildi. Başta Hülya Avşar’ı yakından takip edenler olmak üzere pek çok kişi Zehra Çilingiroğlu’nun yaşamını merak etmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden araştırmalarını yapanlar ise Zehra Çilingiroğlu’nun Instagram hesabını bulmaya çalıştı. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu neden ayrıldı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun adının son günlerde şiddet olaylarına karışması üzerine ikilinin ayrıldıkları iddia edildi. Ayrılık haberlerine karşı sessizliğini koruyan Zehra Çilingir magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kızı olan Zehra Çilingiroğlu 15 Ocak 1998 yılında doğdu. Zehra Çilingiroğlu yaş olarak şu an 22 yaşındadır. Zehra Çilingiroğlu burcu ise Oğlak’tır. Zehra Çilingiroğlu baba tarafından Trabzon Sürmeneli, anne tarafından ise Ardahanlı’dır. Zehra Çilingiroğlu’nun boy kilo olarak 1.65 metre ve 62 kilodur.