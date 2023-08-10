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  4. Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Emine Ün'den şezlongta poz

Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Emine Ün'den şezlongta poz

10.08.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün adeta yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün yeni ilişkisinde de aradığını bulamadı. Ayk Karakulakyan ile ayrılık kararı alan Emine Ün tatil pozuyla dikkat çekti.

İlk evliliğini Emre Kınay ile yapan Emine Ün ikinci evliliğini Tolga Karakaş'la yapmış ve şoke eden yasak aşkın ortaya çıkmasıyla zor günler geçirmişti.

Tolga Karataş ile Ün'ün kardeşi Mine Ün ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Eski eşiyle ve kardeşiyle tüm bağını koparan ünlü isim daha sonra ise Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Çiftin evlilik hazırlığında olduğu bilinirken sürpriz ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ani ayrılık sonrası Emine Ün soluğu tatilde aldı.

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Tatilden paylaşımlar yapan Emine Ün, "İyiyim" mesajı verdi. Şezlongta pozlarını paylaşan oyuncuya hayranlarından beğeni de gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün evlilik

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