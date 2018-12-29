Berry Ng tam 30 defa estetik operasyon geçirdi değişimini kayda aldı.
Sevgilisine kızdı 30 kez estetik yaptırdı
22 yaşındaki genç kadın sevgilisinin söylemi üzerine soluğu doktorda aldı.
Berry, sevgiisinin eleştirisinin dışında kendisini süper modellerle, mankenlerle kıyaslıyordu.
Çok geçmeden dış görünüşünü beğenmemeye başladı ve köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.
Bunun sonucunda 5 yıl boyunca toplamda tam 30 kez estetik ameliyat yaptırdı.
Alın bölgesine, yanak ve dudaklarına, burnuna, göğsüne defalarca işlem yaptırdı.
Binlerce dolar harcayarak şimdiki haline kavuştu.
Fakat hala memnun değil ve kendisini yeteri kadar güzel bulmuyor.
Annesi Berry'i operasyonlardan sonra ilk gördüğünde ağlamaya başladı.
Berry "işte o an kontrolden çıktığımı anladığım andı" diyerek artık kendini durduramadığını itiraf etti.
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