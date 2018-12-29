Sevgilisine kızdı 30 kez estetik yaptırdı

Çok geçmeden dış görünüşünü beğenmemeye başladı ve köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.

Bunun sonucunda 5 yıl boyunca toplamda tam 30 kez estetik ameliyat yaptırdı.

Fakat hala memnun değil ve kendisini yeteri kadar güzel bulmuyor.