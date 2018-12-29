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Sevgilisine kızdı 30 kez estetik yaptırdı

BetülKurucu BetülKurucu
YAŞAM  | 29.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşının kendisine artık yeteri kadar güzel olmadığını söylemesi üzerine radikal karar alan genç kız, ilginç bir olaya imza attı.

Berry Ng tam 30 defa estetik operasyon geçirdi değişimini kayda aldı.

Sevgilisine kızdı 30 kez estetik yaptırdı

22 yaşındaki genç kadın sevgilisinin söylemi üzerine soluğu doktorda aldı.
Berry, sevgiisinin eleştirisinin dışında kendisini süper modellerle, mankenlerle kıyaslıyordu.
Çok geçmeden dış görünüşünü beğenmemeye başladı ve köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.
Bunun sonucunda 5 yıl boyunca toplamda tam 30 kez estetik ameliyat yaptırdı.
Alın bölgesine, yanak ve dudaklarına, burnuna, göğsüne defalarca işlem yaptırdı.
Binlerce dolar harcayarak şimdiki haline kavuştu.
Fakat hala memnun değil ve kendisini yeteri kadar güzel bulmuyor.
Annesi Berry'i operasyonlardan sonra ilk gördüğünde ağlamaya başladı.
Berry "işte o an kontrolden çıktığımı anladığım andı" diyerek artık kendini durduramadığını itiraf etti.
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Anahtar Kelimeler:
estetik güzellik

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