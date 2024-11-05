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Sevgilisini darp etmişti, savunması şaşırttı! Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristine hapis cezası!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 17:11
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Geçtiğimiz yıl sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu hakkında karar verdi. Hakim, "kasten yaralama" suçundan hapis cezası verdi. Tunaboylu'nun savunması ise şaşırttı.

Sevgilisini darp etmişti, savunması şaşırttı! Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristine hapis cezası!

Ağustos 2023'te Kadıköy'de Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbedip yüzüne tükürdüğü iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanık Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığı ifade edilmişti. Sanığın ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Can Tunaboylu'nun, kız arkadaşı Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın ise bugün karar duruşması Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tunaboylu, mahkemede verdiği ifadesinde 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

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KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZA ALDI!

Hakim, Tunaboylu'nun, "hakaret" suçundan beraatine karar verirken "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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ANNESİ ÜNLÜ OYUNCU!

Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddialarından sonra oyuncu anne Ayşe Tunaboylu, oğlunun iftiraya uğradığını söylemişti. "Tabii ki kadın olarak çok üzgünüm. Can’ın da elinde darp belgeleri var. Kadın, oğlumun üzerine panter gibi atlıyor. Klinik vaka bir kadın. Kadına şiddete karşıyım, benim oğlum da... Zaten kız, grubu dağıtmakla tehdit etmiş. Çok kötü bir ruh. Ben evladıma sonsuz güveniyorum. Zaten olay yargıda olduğu için susuyor. Bu ülkeye 60 yılımı verdim. Sanatçı olarak onurumla yaşadım. Haksızlığa uğrama duygusu beni gerçekten çok üzüyor. O kadar büyük haksızlık var ki bu olayda, öfkem çok yüklü. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor."demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Tunaboylu
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