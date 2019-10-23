Sevgilisinin gizli cep telefonu buldu sonrası dehşet!

Ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts, iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti. Tüm trajedi o telefonu bulmasıyla başladı. İşte o acı olay...
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