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Sevgilisinin gizli cep telefonu buldu sonrası dehşet!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Sevgilisinin gizli cep telefonunda çocuk istismarına dair görüntüler bulan genç kadın, öğrendiği gerçeklere dayanamayarak intihar etti.

Ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts, iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti. Tüm trajedi o telefonu bulmasıyla başladı. İşte o acı olay...

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