Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

Olay, saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Mustafa Serden Sokak'taki Tolga Ş.'ye ait beyaz eşya ve klima servisinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi Oya Demirkan'a 50 bin TL kredi çektirdiği ileri sürülen Tolga Ş. ortadan kayboldu. 50 bin TL borç ile ortada kalan ve bunalıma girdiği ileri sürülen Oya Demirkan, sevgilisinin iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Demirkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Oya Demirkan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

