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Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

AYDIN HABERLERİ  | 11.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula ilçesinin kırsal Gökçe Mahallesi’nde kahve işleten Hasan Balaban’ı kiralık katil tutarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde kahve işletmecisi Hasan Balaban (60) Cuma günü gece saatlerinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Cinayet şüphelilerinin Aydın’ın İncirliova ilçesinde oturduğunun tespit edilmesinin ardından Aydın polisi tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Muğla’nın Ula ilçesinin kırsal Gökçe Mahallesi’nde kahve işleten Hasan Balaban’ı kiralık katil tutarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde kahve işletmecisi Hasan Balaban (60) Cuma günü gece saatlerinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Cinayet şüphelilerinin Aydın’ın İncirliova ilçesinde oturduğunun tespit edilmesinin ardından Aydın polisi tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Hasan Balaban’ın boşanma davası açtığı eşi Ebru Balaban, Ebru Balaban’ın dost hayatı yaşadığı öğrenilen Özgür Arslan, katil zanlısı Bekir Koyuncu (31) ve araç kiralama işine adı karışan A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Aydın polisi tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin yapılması için Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na gönderildiler.
İddiaya göre, Hasan Balaban aylar önce evi terk eden eşi Ebru Balaban’a boşanma davası açtı. Gayrimenkullerinin bir kısmını da boşanma davası öncesi eşinin üstüne yaptı. Hasan Balaban eşine boşanma davası açtıktan sonra tehditler almaya başlayınca eşinin üzerine yaptığı gayrimenkuller ile ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Karar sonrası Hasan Balaban’a yönelik tehditlerin arttığı ve bu konuda da şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olay gecesi Aydın İncirliova’da yaşayan Hasan Balaban’ın eşi Ebru Balaban uzun süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Özgür Arslan ile eşini öldürmek için plan yaptı. Kocasını öldürmek için Bekir Koyuncu isimli şüpheli ile anlaşmalarının ardından kiralık araç için A.K. ile anlaştılar. Olay gecesi şüpheliler Gökçe Mahallesi’ne gelerek gece saatlerinde Hasan Balaban’ın kahveden evine geldiği sırada silahla ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonunda görgü tanıklarının da bilgisi doğrultusunda Aydın plakalı bir aracı takibe aldı. İncirliova ilçesinde oturdukları tespit edilen şüpheliler İncirliova polis ekiplerince kaldıkları evlerde tek tek gözaltına alındı.
Ula İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler iki gün süren işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde Ebru Balaban ve sevgilisi Özgür Arslan, Hasan Balaban’ın öldürülmesine azmettirme suçunu işlemediklerini söylerken, katil zanlısı Bekir Koyuncu ve aracın kiralanmasında ön ayak olan A.K.’nin ise suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Boşanma davası açmış
Evinin önünde öldürülen Balaban’ın telefonla ölüm tehdidi aldığı için evine yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde cinayet aydınlandı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma, evinin önünde cinayetten önce bekleyen otomobilin plakasından tetiği çekenin Bekir Koyuncu (31) olduğunu tespit etti. Balaban’ın, 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban’a boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

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İkindi
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Akşam
18:49
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Doruk Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Bengi Eczanesi
Nazilli
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