Sevgilisiyle canlı yayında öpüşmüştü! Wanda Nara mesaj attı, Icardi'nin yanıtı gündem oldu!

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden çift geçtiğimiz günlerde yeniden ayrıldı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlanmıştı. Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denilmişti.

ICARDİ İLE MESAJLAŞMASINI PAYLAŞTI!

Icardi'nin sakatlanmasının ardından da Wanda Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaştı. Nara, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu, iyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geç, Roma'dakiler en iyileridir. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım." yazdı.

Icardi ise Nara'nın mesajına şu yanıtı verdi: "Boş işlerle uğraşmak o kadar anlamsız bir şey ki hiçbir anlamı yok ve hiçbir değişiklik de yaratmayacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama ne için? Kendimi göstermek için mi? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak; kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver! Tekrar söylüyorum... Bütün bunları hayatımın kadını, dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte yaşamak istiyorum. Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve düğün günümüzde büyükannene verdiğim söz gibi... sana sonsuza kadar bakacağım."