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Sevgilisiyle tartışan kadın 3. kattaki rezidansın balkonundan düştü

18.12.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sevgilisiyle tartışan 32 yaşındaki kadın 3. kattaki dairenin balkonundan düştü. Toprak zemine düşen kadın ağır yaralanırken kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Sevgilisiyle tartışan kadın 3. kattaki rezidansın balkonundan düştü

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’ta bulunan 3 katlı rezidansın 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sevgilisi olduğu iddia edilen Ahmet K.’nin (36) evine gelen Meryem K. (32) ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma başladı.

Bir süre Ahmet K. ile tartışan Meryem K., 3 kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. 3. kattan toprak zemine düşen kadın ağır yaralanırken rezidans sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rezidansa gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ağır yaralanan kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Sağlık ekiplerince ambulanstan indirildiği sırada ambulansta bulunan kadın sağlık görevlisi, basın mensuplarına önce “Kamera çekmesin” dedi, sonra ise “Suç yani çekmeyin lütfen” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın geniş çaplı incelenip araştırılması çerçevesinde Ahmet K.’yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın intihar mı yoksa kasten atılma mı olduğunun izini sürüyor.

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