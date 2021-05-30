Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid bitecek mi?

Yönetmen koltuğunda Emre Konuk, Serdar Akar ve Doğan Ümit Karaca’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise, Osman Bodur ve Uğur Uzunok kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Abdülhamit karakteriyle Bülent İnal yer alırken; Özlem Conker, Hakan Boyav, Durgu Gürcan gibi isimler de dikkat çekiyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BİTİYOR MU?

2017 yılında ekranlara gelmeye başlayan Payitaht Abdülhamid dizisi, birçok kişi tarafından her bölüm heyecanla izleniyor. Pek çok seveni bulunan dizinin 5.sezon itibariyle ise ekranlara veda edeceği söyleniyor.

Henüz kanaldan veya yapım şirketinden bir açıklama gelmese de, edinilen bilgilere göre dizi 155. Bölümü ile ekranlara veda edecek.

Payitaht Abdülhamid dizisinin, hakkında kısmında yer alan bilgi ise, özellikle dikkat çekti. Dizinin başlangıç tarihi 24 Şubat 2017 olarak gösterilirken, bitiş tarihi ise 11 Haziran 2021 olarak gözüküyor.

Cuma günü 153. Bölümü ile ekranlara gelen dizinin, 155. Bölümde final yapacağı iddiası, bu şekilde oldukça destekleniyor.



