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    4. Sevilen film serisi Harry Potter geri dönüyor! Serinin dizisi için oyuncu seçmeleri başlandı

    Sevilen film serisi Harry Potter geri dönüyor! Serinin dizisi için oyuncu seçmeleri başlandı

    10.09.2024 15:41
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    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    10.09.2024 15:41
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    Harry Potter hayranlarını sevindirecek haber kısa süre önce gelmişti. O ünlü film serisinin şimdi dizisi yapılıyor. Kadroda ise kimlerin olacağı merak konusu. HBO'da yayınlanacak olan ve 10 sene boyunca devam etmesi beklenen dizi için çalışmalar tam gaz sürüyor.

    Büyük hayran kitlelerine sahip film serisi Harry Potter ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Film serisi ile sinemalarda gişe rekorları kıran film serisinin şimde de dizisi yapılıyor.
    İngiliz yazar J.K. Rowling’in 1997 yılında Harry Potter serisi yayınladı ve kısa sürede en çok satan kitaplar arasına girdi. Kısa süre önce başarılı filmin dizi versiyonun da çekileceği haberi hayranlarında büyük heyecan yaratmıştı.

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    ÇOCUK OYUNCU ARAYIŞINDALAR

    Nisan 2025’te çekimlerine başlanması planlanan projede Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'ı canlandıracak yeni üçlü oyuncu arayışı başladı. HBO’da yayınlanacak dizi için, çekimlerin yapılacağı tarihte 9 ila 11 yaş aralığında olan ve İngiltere ile İrlanda'da ikamet eden çocukların arandığı duyuruldu.

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    Pek çok alanda ödül kazanan film serisinin sonuncu filmi olan Ölüm Yadigarları 2 gişede 483,2 milyon dolar kazanarak dünya çapında açılış hafta sonu rekorunu kırdı ve çeşitli ülkelerde açılış günü ve açılış hafta sonu rekorları kırdı. Başarılı serinin TV uyarlaması geçen yıl HBO Max tarafından onaylandı. Dizinin ise Harry Potter kitap serisinin sadık bir uyarlaması olmayı hedefliyor.

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    ASA DEVİR TESLİMİ

    Filmlerde Harry Potter’ı canlandırarak dünya çapında bir üne kavuşan Daniel Radcliffe, yeni uyarlamayı izlemekten mutluluk duyacağını ancak dizide rol almaya çok da istekli olmadığını söylemişti.

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    Anahtar Kelimeler:
    HBO kitap harry potter
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