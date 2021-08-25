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Sevilen sesler "Megafest" ile Antalya'da sevenleriyle buluşacak

25.08.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival sonunda yanan ormanlık alanlar için 20 bin fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek

Antalya'da düzenlenecek Megafest Müzik Festivali'nde, sevilen sanatçılar ve müzik grupları 23-26 Eylül tarihlerinde sevenleriyle buluşacak.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Lara bölgesindeki bir sahil işletmesinde kurulacak alanda gerçekleştirilecek festival 4 gün sürecek. Müzik tutkunlarının çadır kurarak konaklama imkanı da bulabileceği alana, girişler HES koduyla sağlanacak.

Satılan biletlerden elde edilecek gelirle, Antalya'daki orman yangınlarının yaralarını sarmak amacıyla festival sonunda 20 bin fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Festival programına göre, 23 Eylül'de Sagopa Kajmer, Zakkum, TNK, Resul Dindar, Aydoğan Topal, Kadir Çetin, 24 Eylül'de Emre Aydın, UZİ, Heijan ve Muti, Yener Çevik, Febris, Mert Hakan, 25 Eylül'de Norm Ender, Pamela, Sefo, Ati 242, Mentra ve Ozan Doğulu sahne alacak.

Festivalin son gününde ise Serdar Ortaç, Ece Seçkin, Canbay Wolker ile Doğukan Manço sevenleriyle buluşacak.

Müzikseverler, etkinliğin biletlerini internet üzerinden edinebilecek.

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