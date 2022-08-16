YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma

Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma

16.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte seyyar tezgahlarda satılan midye dolma, artık farklı çeşitlerle dükkanlarda da tüketiciyle buluşuyor

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Son dönemde açılan fast food tarzı dükkanlarda farklı çeşitleriyle satılmaya başlanan midye dolma, en sevilen "sokak lezzetleri" arasında yer alıyor.

Midye dolma, temizlenmiş midyenin içinin bir miktar tuz ve baharat karışımlı pirinçle doldurularak tencerede 20-25 dakika kadar kaynatılmasıyla yapılıyor.

Midye dolmanın çok sevildiği ve tüketildiği yerlerin başında gelen İzmir'de geçmişte Körfez'de avlanan, Kadifekale semtindeki evlerde hazırlanan ve çocuklar tarafından seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzeti, artık çoğunlukla çiftliklerde üretilip "midyeci" dükkanlarında tüketicilerle buluşuyor.

Dükkanlarda sıcak olarak da servis edilen midye dolma, bazı yerlerde "bulgurlu" ya da "acılı" seçeneklerle müşterilere sunuluyor.

Paket olarak da satışı yapılan midye dolma, buzdolabında 2 güne kadar dayanabiliyor.

Midye dolma limon eşliğinde, atıştırmalık olarak akşam yemeği öncesinde ya da gecenin ilerleyen saatlerinde midyeseverlerin damaklarını şenlendiriyor.

- Midyecilik Mardinlilerin işi

İzmir'de iki midye dükkanı bulunan, Mardinli bir aileye mensup Hasan Aba, çocukluğunda da seyyar tezgahta midye sattığını söyledi.

Geçmişte başka işler de denediğini ancak aile mesleği olan midyeciliği sürdürmeye karar verdiğini anlatan Aba, açtığı dükkana gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

Midyeciliğin bir hemşehri mesleği olduğunu dile getiren Aba, "Türkiye'nin neresine giderseniz gidin mutlaka midyeyi yapan kişi Mardinlidir." diye konuştu.

- "Midye bir İzmir geleneği"

Midye müdavimlerinden Mustafa Güçlü de İzmir'de midyenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Midye İzmirli olarak geleneksel yiyeceklerimizden bir tanesi. Aklımıza her geldiğinde yiyoruz. Her zaman sıcak ve taze tüketmeye çalışıyoruz. Genelde hafta sonları tüketiyoruz." dedi.

13 yaşındaki Nurettin Bulut ise midyeyi çok sevdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandıİzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldıİstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı
Anahtar Kelimeler:
yaz midye dolma

İzmir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:20
İkindi
17:06
Akşam
20:10
Yatsı
21:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.