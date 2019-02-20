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Sevilla rövanşta da güldü

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rçvanş maçında Sevilla, İtalya'da 1-0 yendiği Lazio'yu İspanya'da konuk etti. Sevilla, rövanş maçında da Lazio'yu 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sevilla rövanşta da güldü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
sevilla lazio UEFA Avrupa Ligi

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