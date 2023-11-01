Sevilla'da adeta kaybolmuştu! Galatasaray'dan Marcao sürprizi... Geri dönüyor

Süper Lig'de 10 maçta yalnızca 1 kez beraberlik alarak 28 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray'da ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla hareketlilik başlamış durumda. Sarı-Kırmızılı ekipte gideceği iddia edilen isimlerin başında gelen Victor Nelsson'un ayrılması durumunda ise kadroya katılacak isim belli oldu.

"OYNAMAZSAM GİDERİM" DEMİŞTİ

Galatasaray'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim" ifadelerini kullanmıştı.

MARCAO GERİ DÖNEBİLİR

Tüm bunlar yaşanırken Victor Nelsson'un devre arasında ayrılması durumunda B planı belli oldu. Galatasaray'daki müthiş performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran ve İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan 24 yaşındaki Marcao için geri dönüş kapısı açıldı.

RAKAM DÜŞÜK TUTULACAK

Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önereceği öne sürüldü.





