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Sevilla'da Pablo Machin'in görevine son verildi

İSPANYA HABERLERİ  | 15.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdi.

Sevilla'da Pablo Machin'in görevine son verildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verildiği, yerine sezon sonuna kadar kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros'un getirildiği belirtildi.

Sevilla'nın 17 Mart Pazar günü deplasmanda Espanyol ile yapacağı lig başında, takımı 63 yaşındaki Caparros çalıştıracak.

İspanya temsilcisi, ligde son 6 maçında sadece 4 puan alarak zirve yarışından uzaklaşırken, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde ise Çekya ekibi Slavia Prag'a elenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sevilla Pablo Machin İspanya La Liga

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