Sevilla Fenerbahçe maçına scout yağmuru! Sarı-Lacivertliler'de o isimleri izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kritik maça saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler'de özellikle son dönemdeki performansıyla birçok Avrupa devinin ilgisini çeken yıldızlar, dev kulüplerin ilgi odağı haline gelirken Sevilla karşısında oynanacak olan Sanchez Pizjuan Stadı'nda mercek altında olacak.

GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE!

Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın 20'ye yakın kulübünün temsilcileri, Sevilla-Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyecek. Başta Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler ve Diego Rossi olmak üzere Sarı- Lacivertli takımın yıldız oyuncularının göstereceği performans merakla bekleniyor.

DEV KULÜPLER İZLEYECEK

Özellikle son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Ferdi şu anda Avrupa'nın dev takımlarının listesine girmiş durumda. Napoli, Inter, Bayern Münih, Newcastle United ve Brighton kulüplerinin milli futbolcuyu bugün yakından izlemesi bekleniyor.

ARDA GÜLER...

Aynı şekilde Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği olan Arda Güler de kariyerinin en önemli maçlarından birisine çıkacak. 5 büyük ligden birçok önemli kulübün 18 yaşındaki yıldızı takip edeceği belirtiliyor. Bu akşam Fenerbahçeli futbolcuların Sevilla deplasmanında göstereceği performans, sezon sonu gelecek olası tekliflere direkt olarak etki edecek.

