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Sevilla Fenerbahçe maçında inanılması güç pozisyon! Enner Valencia orta sahadan öyle bir vurdu ki...

09.03.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de maçın başında inanılmaz bir gol kaçtı. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia, rakip yarı sahanın hemen önünden ilginç bir vuruşa imza attı.

Sevilla Fenerbahçe maçında inanılması güç pozisyon! Enner Valencia orta sahadan öyle bir vurdu ki...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, kupayı en çok kazanan takım olan Sevilla’ya konuk oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertlilerde başrolde yine Enner Valencia yer aldı.

ORTA SAHADAN ŞUT ÇEKTİ

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Fenerbahçe'nin Sevilla kalesine baskı kurmaya başladığı dakikalarda Enner Valencia sürpriz bir şuta imza attı. Rakip yarı alana girer girmez orta sahadan muhteşem bir vuruş yapan Valencia gole çok yaklaştı.

AZ FARKLA AUTA ÇIKTI

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Rakip kalecinin de şaşırdığı bu vuruş az farkla auta çıktı. Valencia'nın o anları ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)


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