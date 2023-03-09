Sevilla Fenerbahçe maçında inanılması güç pozisyon! Enner Valencia orta sahadan öyle bir vurdu ki...

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, kupayı en çok kazanan takım olan Sevilla’ya konuk oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertlilerde başrolde yine Enner Valencia yer aldı.

ORTA SAHADAN ŞUT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Sevilla kalesine baskı kurmaya başladığı dakikalarda Enner Valencia sürpriz bir şuta imza attı. Rakip yarı alana girer girmez orta sahadan muhteşem bir vuruş yapan Valencia gole çok yaklaştı.

AZ FARKLA AUTA ÇIKTI

Rakip kalecinin de şaşırdığı bu vuruş az farkla auta çıktı. Valencia'nın o anları ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)



