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Sevilla finale kadar 1 kez yenildi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Inter'le karşılaşacak Sevilla, finale çıkana kadar yaptığı 11 maçın 8'ini kazandı, 2 beraberlik yaşadı.

Sevilla finale kadar 1 kez yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde yarın İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak İspanya ekibi Sevilla, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini kazanan Sevilla, 2 beraberlik, bir mağlubiyet yaşadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

A Grubu'nda tek yenilgisini deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e karşı yaşayan Sevilla, gruptaki diğer 5 maçını kazanarak 15 puan topladı ve birinci sırayı aldı.

Son 32 turunda Romanya'nın Cluj takımını deplasman golü avantajıyla eleyen Sevilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki turları tek maç eleme usulüyle oynadı. İspanya temsilcisi, son 16 turunda İtalya takımı Roma, çeyrek ve yarı finalde İngiltere ekiplerini saf dışı bıraktı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton, yarı finalde ise Manchester United'ı geçerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜSÜ MUNİR EL HADDADİ

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Fas asıllı İspanyol forvet Munir El Haddadi oldu.

Munir El Haddadi, Avrupa Ligi'nde takımına 5 gol kazandırdı. Franco Vazquez ve Youssef En-Nesyri ikişer kez rakip fileleri havalandırırken takımdan ayrılan isimler Munas Dabbur 3, Javier Hernandez 2 golle katkı sağladı. Sergio Reguilon, Oliver Torres, Suso, Lucas Ocampos, Luuk de Jong ve Bryan Gil ise birer gol buldu.

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