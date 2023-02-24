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Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, akıllara 2008 yılını getirdi! Volkan Demirel'in devleştiği mücadelede tur gelmişti...

24.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe son 16 turunda takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Sevilla ile eşleyen sarı-lacivertlilerde akıllara 2008 yılı geldi. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. Tur Eşleşmesinde karşı karşıya gelen iki ekip tarihi bir maç oynamış ve temsilcimiz İspanya'da penaltı atışlarının ardından turu kazanmıştı.

Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, akıllara 2008 yılını getirdi! Volkan Demirel'in devleştiği mücadelede tur gelmişti...

UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 13 ve 20 Nisan, yarı final maçları ise 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 31 May'ta Budapeşte'de Puskás Aréna'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 puanla B Grubu’nu lider tamamlayıp son 16 turuna kalmıştı.

AKILLARA 2008 YILI GELDİ

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2008 yılında Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşı 3-2 Sevilla'nın üstünlüğü ile bitince maç uzatmaya gitmişti.

PENALTILARA VOLKAN DEMİREL DAMGASI!

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Uzatma dakikalarında da gol olmayınca yapılan penaltı atışlarında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırmıştı. Penaltı atışlarına damga vuran Volkan Demirel, turu Fenerbahçe'ye getirmişti.

Fenerbahçe adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu penaltı atışını kaçırmıştı. Sevillya da ise Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtarmıştı.

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