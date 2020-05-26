Sevilla İrfan Can'ın peşinde!

Arjantinli orta saha Ever Banega ile yollarını ayıracak olan Sevilla'nın, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için şimdiden transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi.
La Liga ekibinin, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Al Shabab'a gidecek olan Ever Banega'nın yerine İrfan Can Kahveci'yi düşündüğü ifade edildi.
Sevilla'nın Başakşehir ile 24 yaşındaki orta sahanın transferi için pazarlıklarını sürdürdüğü, İstanbul ekibinin ise İrfan Can için en az 12 milyon Euro istediği kaydedildi.
Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 6 gol 2 asistle oynadı. (Ajansspor)
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