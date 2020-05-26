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Sevilla İrfan Can'ın peşinde!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın dev kulüplerinden Sevilla, Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken İrfan Can Kahveci tranferi için pazarlık masasına oturdu.

Sevilla İrfan Can'ın peşinde!

Arjantinli orta saha Ever Banega ile yollarını ayıracak olan Sevilla'nın, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için şimdiden transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi.

La Liga ekibinin, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Al Shabab'a gidecek olan Ever Banega'nın yerine İrfan Can Kahveci'yi düşündüğü ifade edildi.

Sevilla'nın Başakşehir ile 24 yaşındaki orta sahanın transferi için pazarlıklarını sürdürdüğü, İstanbul ekibinin ise İrfan Can için en az 12 milyon Euro istediği kaydedildi.

İRFAN CAN BU SEZON PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 6 gol 2 asistle oynadı. (Ajansspor)

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