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Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna katarak büyük sükse yaptığı Radamel Falcao hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. İspanyol basını, Kolombiyalı golcü Falcao'nun şimdi de La Liga yolcusu olduğunu yazdı.

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, teknik direktör Julen Lopetegui'den gelen 'santrafor' raporu üzerine listesini hazırlamaya başladı.

FALCAO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUTKUSU

İspanyol futbol sitesi Don Balon'un haberine göre; bu sezon iyi bir performans sergileyen Sevilla, La Liga'da zirvenin 5 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ikide iki ile 6 puan yapan Sevilla, oynadığı futbolu sonuca çevirmekte zorluk yaşıyor.

Savunma ve orta sahasında hiçbir sorun olmadığını düşünen Lopetegui, forvete ise 'garanti' gözüyle bakacağı bir isim istedi.

4 FORVET, 38 MİLYON EURO, 0 GOL!

Luuk de Jong'un adaptasyon sürecini atlatamaması ve İspanyol futboluna uyum sağlayamaması, Javier Hernandez'in tek forvet oynayamaması, Munir El Haddadi ve Munas Dabbur'un ise antrenman performanslarının bile yetersiz olduğu vurgulandı.

4 yeni forveti için toplam 38 milyon euro bonservis ödeyen Sevilla, toplam 3 gol ve 1 asistlik katkı aldı. Ligde ise 4 isim de gol veya asist katkısı sunamadı.

MONCHI'NIN 1 NUMARASI: FALCAO

Ocak ayında forvet transferi yapma kararı alan Sevilla'da Monchi, listesinin ilk sırasına Radamel Falcao'yu yazdı.

Falcao'nun İspanya La Liga'yı iyi bilmesi, kalitesi ve tecrübesiyle çok öne çıktığı, Sevilla'nın da bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

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Galatasaray falcao radamel falcao sevilla Monchi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz istiyoruz ki adam geldiği gibi başlasın 3-5 gol atsın her maç...Futbolu en çok konuşan ama futbolu hiç bilmeyen ülke Türkiye...
hemen göndersinler....hemen ..bizde sahte haber olduğunu öğrenelim... adam Aşil tendonundan sakat. o yüzden geldi zaten... arada götürülen de cabası.. adam fransa da 5 milyon alıyordu. %55 vergi ödüyordu..2.250 net alıyordu. burada net 5 milyon alıyor. 3 yıllık sözleşme yapıldı.. ama külüp hesaplarında 10 milyondan 30 milyon maliyeti var... anladınız mı? mendes ve ahmet bulut vede yönetici aşkını...
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