Sevilla'nın yeni hocası belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin oldu. Takımda, 28 Nisan'da görevine son verilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine, Pablo Machin getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Numancia'da (2011-2013) başlayan Machin, 2014'ün Mart ayında başına geçtiği ikinci lig ekibi Girona'yı 2016-2017 sezonunda La Liga'ya çıkarmış, takımının 2017-2018 sezonunu ise 10. sırada bitirmesini sağlamıştı.
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