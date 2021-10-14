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  4. Sevilla Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: 20 milyon Euro'luk teklif

Sevilla Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: 20 milyon Euro'luk teklif

14.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol kulübü Sevilla, Szalai için Fenerbahçe'ye transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Sevilla Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: 20 milyon Euro'luk teklif
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, Sevilla yolcusu.

İspanyol kulübü Macar futbolcu için resmen harekete geçerken, çok kısa süre içinde Sarı-Lacivertliler'e resmi teklifin ulaşacağı iddia edildi.

İspanyol basını yaşanan gelişmelere geniş yer verirken Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.

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Sevilla'nın bu paranın 20 milyon Euro'sunu Szalai'nin transferi için kullanacağı belirtiliyor.

İspanyol kulübünün yetkililerinin önceki gün oynanan İngiltere- Macaristan maçını takip ettiği de gelen bilgiler arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
20 nedir yaa en az 25
ispanya liginin eski tadı yok

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